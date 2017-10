Questo articolo è stato letto 189 volte

CIE - La Cie e i cittadini stranieri

Il rilascio della Carta di identità elettronica è finalmente e definitivamente uscito dalla lunghissima fase sperimentale.

Anche i cittadini stranieri avranno diritto alla CIE, esattamente come gli italiani, fermo restando il limite della non validità per l’espatrio.

Aventi diritto: Tutti i cittadini stranieri, iscritti all’anagrafe di un comune italiano, residenti o dimoranti, e che, solo nel caso in cui siano maggiorenni, siano in possesso di un permesso di soggiorno valido o della ricevuta della domanda di rinnovo del permesso scaduto.

L’istanza: Deve essere presentata all’ufficio competente (di norma si trova presso l’ufficio anagrafe) del comune di residenza o di dimora, corredata da un documento di riconoscimento (passaporto, carta di identità scaduta, o altri documenti equipollenti). In caso di furto o smarrimento occorre esibire copia della relativa denuncia presentata alla competente autorità di P.S.

Termine di presentazione dell’istanza: Entro 180 giorni antecedenti la data di scadenza della carta di identità, oppure in qualsiasi momento dopo la scadenza della stessa.

Documentazione da esibire:

– passaporto, carta di identità scaduta o documenti equipollenti in corso di validità; in mancanza, qualsiasi documento di riconoscimento;

– permesso di soggiorno o ricevuta della domanda di rinnovo del permesso scaduto (solo per i maggiorenni).

Per il rilascio della CIE è necessario esibire anche il codice fiscale/tessera sanitaria, mentre è sufficiente una sola fotografia.

