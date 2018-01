Questo articolo è stato letto 273 volte

STRANIERI - Istanza di rilascio di permesso di soggiorno UE

Il permesso di soggiorno UE costituisce una sorta di elememto premiale per i cittadini extracomunitari che, risiedendo da anni in uno degli Stati membri ed avendo tenuto un comportamento irreprensibile (sia dal punto di vista dell’inserimento sociale e lavorativo, sia con riguardo all’osservanza delle leggi), sono esentati dall’onere di rinnovare periodicamente il titolo di soggiorno ed acquistano uno status più stabile (che può sfociare nell’ottenimento della cittadinanza). Ne consegue che, pur imponendo l’art. 9 del T.U. (d.lgs. n. 286/98) una serie di cautele in sede di diniego del titolo de quo, il permesso in questione non può essere rilasciato a soggetti che, sulla base di adeguata motivazione, siano ritenuti dalla competente autorità di P.S. socialmente pericolosi.

