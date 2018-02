Questo articolo è stato letto 92 volte

STRANIERI - Istanza di rilascio di permesso di soggiorno – certezza della situazione abitativa del richiedente

In aderenza ad un autorevole orientamento giurisprudenziale, deve rilevarsi che la certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, che non può essere rilasciato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero interessato.

>> Vedi la sentenza