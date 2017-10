Questo articolo è stato letto 55 volte

CITTADINANZA - Istanza di concessione della cittadinanza italiana – Convivenza con fratello avente frequentazioni criminali

Non risulta affatto illogica la decisione dell’Amministrazione di non concedere la cittadinanza italiana a persona che ha vissuto con un fratello che frequentava persone pluripregiudicate e pluricondannate per reati di particolare gravità, poiché tale frequentazione ben può aver esteso i suoi effetti negativi anche sull’interessato. Deve, infatti, considerarsi che la concessione dello status di cittadino italiano presuppone una positiva valutazione circa l’integrazione nello Stato italiano dello straniero sotto ogni profilo.

