Questo articolo è stato letto 84 volte

ANAGRAFE - Iscrizione anagrafica – controversia – potere discrezionale dell’amministrazione – non sussiste – costituisce questione di diritto soggettivo – giurisdizione del giudice ordinario – va dichiarata

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le controversie relative ad un’iscrizione anagrafica appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non esercitando nella materia de qua l’amministrazione comunale alcun potere discrezionale; l’iscrizione e la cancellazione anagrafica si configurano infatti come atti dovuti in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, in relazione ai quali spetta all’Amministrazione un mero potere di accertamento: tali controversie conseguentemente concernono situazioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.



>> Continua a leggere la sentenza