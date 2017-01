Questo articolo è stato letto 3 volte

ANAGRAFE - Rilevazione delle Liste Anagrafiche Comunali (LAC) 2017 Invio entro il 28 febbraio 2017

L’ISTAT con circolare del 14/12/2016 avente ad oggetto “Rilevazione delle Liste Anagrafiche Comunali (LAC) 2017” stabilisce le modalità tecniche e i tempi di attuazione della Rilevazione delle Liste Anagrafiche Comunali (LAC) riferite al 1° gennaio 2017, in adempimento a quanto stabilito dal Programma statistico nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016, approvato con D.P.R. 30 agosto 2016 e dal Programma statistico nazionale 2017-2019, in corso di approvazione, (codice IST-02492).

Tutti gli adempimenti richiesti ai Comuni dalla presente circolare dovranno essere preferibilmente espletati entro il 28 febbraio 2017 attraverso l’applicazione web Starlac:

Per i comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 2016, non si adottano le misure riguardo all’obbligo di risposta e all’applicazione della sanzione in caso di mancata trasmissione delle LAC.