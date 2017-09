La compilazione delle nuove indagini è attiva a partire dal 1 ottobre 2017.

Fino al 30 settembre è possibile inserire soltanto i dati per la ex art. 6 e la ex art. 12 utilizzando le vecchie credenziali.

A partire dal 1 ottobre invece, per compilare tutte le indagini, comprese la ex art. 6 e la ex art. 12, è necessario effettuare la nuova registrazione con le credenziali inviate per e-mail in data 18 settembre 2017.

Prima di procedere alla compilazione, è necessario registrarsi con Codice utente e Password forniti da Istat, cliccando su ‘Accesso al questionario’, in alto a destra. Tutte le istruzioni sulle modalità di registrazione e compilazione sono riportate nella ‘Guida alla compilazione’ scaricabile dalla sezione Documenti e istruzioni. Per accedere alla compilazione dei modelli Istat occorrerà selezionare nel menù a tendina della finestra ‘Indagine’ la relativa voce. Per quanto riguarda l’invio dei modelli individuali, in caso di assenza di eventi (matrimoni, separazioni o divorzi e a partire dal 1 gennaio 2018 anche per le unioni civili) è previsto l’invio negativo (con cadenza mensile), tramite il pulsante ‘Invio definitivo’. Sempre in assenza di eventi, è obbligatorio compilare il modello D7A (sia annuale sia mensile), indicando con zero la corrispettiva parte relativa a matrimoni, separazioni e divorzi e unioni civili.

DOTAZIONE INFORMATICA Per compilare il questionario online è necessaria una connessione a Internet con uno dei seguenti browser: Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Internet Explorer 9 (o versione superiore), di cui è possibile scaricare la versione più recente cliccando sui link sotto riportati. La risoluzione minima consigliata per lo schermo del computer è 1024×768.