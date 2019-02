Questo articolo è stato letto 223 volte

AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Imposta di bollo sul duplicato informatico di un documento amministrativo informatico prodotto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale Per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l'imposta di bollo

Per continuare a leggere i contenuti di questa pagina è necessario essere abbonati Non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento?