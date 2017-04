Questo articolo è stato letto 54 volte

STRANIERI - Immigrazione illegale

E’ stata pubblicata sulla G.U . n. 90 del 18 aprile 2017, la Legge 13 aprile 2017, n. 46: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche’ per il contrasto dell’immigrazione illegale.