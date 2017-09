Questo articolo è stato letto 268 volte

STATO CIVILE - Il verbale di richiesta di costituzione di unione civile soggetto ad imposta di bollo

L’imposta di bollo… croce e delizia dell’attività dei servizi demografici.

Anche la recente normativa relativa alle unioni civili non è stata immune da ragionamenti circa l’applicabilità dell’imposta di bollo che, nello specifico, riguarda il processo verbale di richiesta di costituzione ex art. 70-bis del novellato d.P.R. 396/2000.

Con l’entrata in vigore della l. 76/2016 che nei commi da 1 a 35 dell’unico articolo previsto dalla norma in oggetto disciplina le unioni civili, sin da subito è parso chiaro che la richiesta di costituzione delle stesse dovesse essere formalizzata in un processo verbale.

>> Continua a leggere l’articolo