ANPR - Il subentro in ANPR e il Piano Triennale dell’Informatica

Il recente Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, licenziato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, con la supervisione del Commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale, Diego Piacentini, disegna lo scenario strategico del triennio 2017-2019 per quanto attiene all’Information Comunication Tecnology nella Pubblica Amministrazione.

Con questo documento, lo Stato disegna la strada che tutte le pubbliche amministrazioni dovranno percorrere per accelerare la loro “trasformazione digitale” – intendendo non solo una mera digitalizzazione di processi di lavoro ancora ancorati alla carta, mantenendo di fatto un faticoso, doppio binario nella gestione – digitale e carta – ma introducendo un nuovo paradigma del lavoro pubblico in cui ai fascicoli cartacei si sostituiscono i “data base”, alle procedure amministrative, i servizi on line, dalle comunicazioni di file, la condivisione di archivi.

