ANAGRAFE - Doppio cognome Il Presidente dell’Anci invita ad emanare apposite direttive per gli uffici di stato civile

Il presidente dell’Anci Antonio Decaro ha scritto una lettera a tutti sindaci italiani in merito alla sentenza n.286 della Corte Costituzionale che, il 28 dicembre scorso, ha ammesso la possibilità per una famiglia di scegliere di attribuire il doppio cognome in presenza della comune volontà espressa dai genitori.

Decaro invita i suoi colleghi sindaci ad emanare per gli uffici di stato civile apposite direttive che recepisano il senso della sentenza; nonchè ad aggiornare i modelli relativi alla dicharazione sostitutiva dell’atto di notoerietà con le nuove disposizioni di legge.