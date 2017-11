Questo articolo è stato letto 200 volte

ELETTORALE - Il nuovo sistema di elezione del Parlamento nazionale in pillole

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2017, n. 264 Serie Generale, è stata pubblicata la Legge 3 novembre 2017, n. 165, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”. Il provvedimento è entrato in vigore il 12/11/2017.

Candidati indicati sulle schede, sia nei collegi uninominali che per quelli plurinominali; sistema elettorale misto, cioè uninominale per una parte dei seggi con redistribuzione proporzionale dall’altra, identico per le due Camere; possibilità di dare vita a coalizioni nazionali. Questi gli aspetti principali della nuova legge per l’elezione del Parlamento nazionale.

