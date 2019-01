Questo articolo è stato letto 533 volte

ANAGRAFE - Il decreto “sicurezza” è legge: cosa cambia in anagrafe? Le innovazioni in materia anagrafica

Approfondimento di N. Corvino

Tratto dall’articolo di Nicola Corvino, Il decreto “sicurezza” è legge: cosa cambia in anagrafe? pubblicato sulla rivista I Servizi Demografici n. 1-2/2019, pag. 7

L’art. 13 del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, rubricato “Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica”, ha apportato alcune modificazioni ed integrazioni al d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, che assumono particolare rilievo in ambito anagrafico.

Tra i punti principali, come già detto, c’è l’eliminazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, una delle tre forme di protezione di cui potevano usufruire i richiedenti asilo, oltre all’asilo politico strictu sensu ed alla protezione sussidiaria.

Ponendo fine ad una vecchia e sterile discussione, è stato sancito che il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il quale a sua volta riconosce come tale “ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare”.

>> Continua a leggere l’articolo

ANTICIPAZIONE DEL SOMMARIO (FASCICOLO N. 1-2/2019)

Il Convegno Nazionale Anusca: un evento di successo di Renzo Calvigioni

Il decreto “sicurezza” è legge: cosa cambia in anagrafe? – Nicola Corvino

Elezioni ed appartenenza all’unione europea – Paola Lucchi

Formazione degli atti di stato civile e limiti operativi dell’ufficiale di stato civile – Renzo Calvigioni

Un nuovo tassello per la gestione della “privacy”: definitivo? – Stefania Di Cindio

Quando l’ospite è gradito ma non deve chiedere la residenza – William Damiani

La toponomastica – Numerazione civica – Liliana Palmieri e Romano Minardi

Quesiti a cura di Renzo Calvigioni e Noemi Masotti

Giurisprudenza a cura di Dante Buson

Scadenzario Marzo 2019

SCOPRI DI PIU’ su www.periodicimaggioli.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA