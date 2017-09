Questo articolo è stato letto 2 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Pubblicazioni cittadino straniero – Mancanza di nulla osta – Autodichiarazione – non ammissibile

Devo procedere alla pubblicazione di matrimonio tra un cittadino italiano e una cittadina colombiana. Mi presentano i 2 verbali di dichiarazione giurata circa la mancanza di impedimenti, una dell’interessata e l’altra dei suoi genitori: posso procedere alle pubblicazioni prescindendo dal nulla osta o dal certificato di capacità matrimoniale? Se, come penso, devo opporre un rifiuto, come devo motivarlo? Nel caso potessi procedere, che scadenza hanno queste dichiarazioni che sono state prodotte in data 17 febbraio 2017? 90 giorni?