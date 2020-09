Questo articolo è stato letto 187 volte

Ricerca



ANAGRAFE - IL CASO – Trasferimento di residenza all’estero – Decorrenza Da quale data si deve attribuire il trasferimento di residenza all’estero?

Una cittadina italiana residente in altro Comune ha reso in data 28 ottobre 2019 e protocollata da quel Comune in data 4 novembre 2019 dichiarazione di trasferimento all’estero (Portogallo). Successivamente in data 7 febbraio 2020, la signora invece di espatriare e stabilirsi in Portogallo, richiede iscrizione anagrafica nel mio Comune. Il 12 maggio 2020 mi perviene dal Consolato italiano in Lisbona modello CONS/01 per trasferimento di residenza all’estero della signora, in cui vi è indicata come data di presentazione della domanda e di iscrizione d’ufficio 12 maggio 2020.

Ma a questo punto è evidente che sono io come ultimo Comune di residenza in Italia a doverla trasferire in AIRE, ma da quale data?

La data recente che mi ha segnalato il Consolato (12 maggio), oppure quella retroattiva?

Il Consolato mi evidenzia la data del 2019, ma secondo me non è possibile perché la signora ha reso al Comune di precedente residenza dichiarazione non veritiera…

>> Leggi la risposta dei nostri esperti

Ti consigliamo:

Manuale pratico per lo sportello dei servizi demografici William Damiani , 2020, Maggioli Editore Gli operatori preposti agli sportelli dei servizi demografici si trovano a dover affrontare quotidianamente e risolvere “in tempo reale” le più disparate problematiche che, a fronte di un contesto normativo complesso e articolato, finiscono molte volte per mettere in dubbio anche certezze... , 2020, 74,00 € Acquista



su www.maggiolieditore.it

Manuale pratico dell’Ufficiale d’anagrafe Alessandro Francioni , 2018, Maggioli Editore Il testo, giunto alla sua VII edizione, notevolmente ampliato e aggiornato, prosegue nella sua missione di approfondimento di tutti i principali istituti giuridici e strumenti operativi funzionali alla corretta gestione di un Ufficio Anagrafe comunale. In questi anni il lavoro degli Ufficiali... , 2018, 110,00 € Acquista



su www.maggiolieditore.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA