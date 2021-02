Questo articolo è stato letto 32 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Trascrizione di matrimonio dall’estero tra persone dello stesso sesso Le parti vorrebbero effettuare la scelta di un cognome comune, che eventualmente una parte posporrebbe al proprio. È ancora possibile in questo momento effettuare tale scelta?

Abbiamo ricevuto da una residente del nostro Comune la richiesta di trascrizione di matrimonio contratto con persona dello stesso sesso in Portogallo nell’ottobre 2014 (con relativa traduzione e apostille). Ovviamente il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persone dello stesso sesso, produce gli effetti dell’Unione civile, regolata dalla legge italiana, e come tale verrà trascritto. Nell’atto di matrimonio contratto in Portogallo, entrambe le parti hanno scelto, ognuna posponendolo al proprio, il cognome dell’altra, e non come previsto dalla legge 76/2016 la scelta di un cognome comune tra le parti della coppia. Le parti vorrebbero però, al momento della trascrizione effettuare la scelta di un cognome comune, che eventualmente una parte posporrebbe al proprio.

È ancora possibile in questo momento effettuare tale scelta? Sull’atto da trascrivere inoltre, non è indicata una scelta patrimoniale, questo comporterà in automatico, post-trascrizione, che il regime patrimoniale della coppia sia regolato dalla comunione dei beni o è ancora possibile in questa fase scegliere la separazione dei beni? In caso contrario, sarà possibile, successivamente, procedere con atto di un notaio a tale scelta?



>> Leggi la risposta dei nostri esperti

