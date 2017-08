Questo articolo è stato letto 117 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Trascrizione di matrimonio dall’estero nel quale risulta l’ammissione alla poligamia

Il Consolato generale d’Italia a Casablanca ha inviato, per la trascrizione in questo comune, l’atto di matrimonio relativo ad una signora qui residente che ha sia la cittadinanza italiana che marocchina, il coniuge cittadino del Marocco nell’atto figura di stato civile coniugato ed è espressamente indicato nell’atto, che lo stesso ha ottenuto l’autorizzazione per la poligamia dal tribunale di riferimento in Marocco. Poiché la poligamia in Italia non è ammessa ed è illegale, è possibile procedere alla trascrizione del suddetto atto? Probabilmente la trascrizione dell’atto di matrimonio sarà il primo passo per richiedere il permesso di soggiorno e l’iscrizione anagrafica in questo comune e si presenteranno ulteriori problemi applicativi. Si chiede la soluzione di questo caso che presenta parecchie anomalie.