STATO CIVILE - IL CASO – Trascrizione di matrimonio celebrato all’estero

È stata richiesta a questo ufficio di stato civile da parte di un cittadino italiano di origine marocchina la trascrizione del suo atto di matrimonio rilasciato dall’autorità del Marocco (tradotto e legalizzato) rilasciato in data 23.1.2008, a mio parere non più valido. E possibile prolungare la validità di tale atto qualora l’interessato sottoscriva la dichiarazione che non si siano verificate, nel frattempo, modifiche, oppure è necessario richiedere un nuovo atto in corso di validità?