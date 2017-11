Questo articolo è stato letto 249 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Trascrizione atto di nascita di figlio minorenne

Ho riconosciuto la cittadinanza italiana iure sanguinis ad una cittadina discendente da ceppo italiano e che aveva preso la residenza presso il nostro comune. La stessa ci ha portato il certificato di nascita del figlio minore, non residente in Italia, per la trascrizione.

Vorrei sapere se per il figlio minore, visto che non è residente, si può trascrivere l’atto di nascita come per la madre e se automaticamente diventa cittadino italiano, oppure bisogna attendere l’iscrizione AIRE della madre ed a quel punto su richiesta della stessa, sarà il consolato ad inviarci l’atto di nascita del figlio per la trascrizione.

>> Vuoi conoscere la risposta del nostro esperto? Continua a leggere QUI

PER APPROFONDIRE

Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

Il rimpatrio degli stranieri di origine italiana

Procedure di stato civile e anagrafe

– Adempimenti

– Casi pratici

– Modulistica