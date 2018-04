Questo articolo è stato letto 148 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Annullamento matrimonio

E’ pervenuta comunicazione, ai fini dell’aggiornamento anagrafico, della pronuncia di dichiarazione nullità matrimonio in data 13/6/2017 per una nostra cittadina che risulta divorziata il 12/3/2015 (divorzio preceduto da separazione consensuale omologata il 24/6/2010). Il quesito è il seguente: la cittadina a seguito di quanto sopra torna di stato civile nubile oppure di stato civile libero? Del matrimonio, divorzio e annullamento ovviamente resta traccia in anagrafe (come vicende pregresse).

