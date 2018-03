Questo articolo è stato letto 557 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Scelta del nome al momento della dichiarazione di nascita

Al momento della denuncia di nascita, il dichiarante ha comunicato di voler imporre il nome alla figlia “Raggio di luna”, sollevando le nostre ovvie perplessità, che abbiamo esposto al dichiarante, con grande cautela e rispetto. L’interessato ci ha comunicato che vi erano motivi personalissimi per tale nome e che non intendeva rinunciare a questa scelta, pienamente condivisa dalla madre della bimba e moglie del dichiarante: ha sostenuto che si era informato e non erano emerse disposizioni che fossero di ostacolo, in quanto non rilevava elementi di contrarietà con l’ordine pubblico, che sicuramente era corrispondente al sesso e che rispettava anche il numero degli elementi che potevano comporre il nome. Non sappiamo cosa fare.

PER APPROFONDIRE

LA DISCIPLINA DEL NOME E DEL COGNOME

di Renzo Calvigioni