STATO CIVILE - IL CASO – Sentenza di disconoscimento di paternità emessa all’estero – Procedura per il riconoscimento Se la madre inoltra un estratto di atto di nascita plurilingue (aggiornato senza i dati del padre) e la sentenza con la certificazione di cui al reg. CE 2201/2003, è possibile trascrivere quest’ultima senza traduzione e legalizzazione?

Sentenza emessa del Tribunale di… (Spagna) avente per oggetto il disconoscimento di paternità di una bambina italiana il cui atto di nascita è stato trascritto in questo Comune.

La sentenza, anticipata per e-mail dalla madre cittadina italiana, per poter avere effetto in Italia dovrà essere trascritta nei registri di stato civile di questo Comune.

Ho scritto al Consolato italiano all’estero per avere informazioni ma non mi hanno risposto, invece alla madre, che ha contatto lo stesso ufficio, hanno indicato che “non essendo residente in Spagna, questo Consolato non ha competenze al riguardo. Potrà quindi rivolgersi direttamente al Comune in cui è trascritto l’atto di nascita di Sua figlia per il riconoscimento della sentenza spagnola e il conseguente cambiamento del cognome.

Sarà conveniente presentare anche un atto di nascita spagnolo della minore, se è nata in Spagna. Ai sensi del Regolamento CE 2201/2003, per alcuni atti giudiziari possono essere richieste certificazioni valide nell’Unione europea senza bisogno di traduzione o legalizzazione”.

Quindi se la madre inoltra un estratto di atto di nascita plurilingue (aggiornato senza i dati del padre) e la sentenza con la certificazione di cui al reg. CE 2201/2003, posso trascrivere quest’ultima senza traduzione e legalizzazione?

Quali altre formalità dovranno essere rispettate?



