ANAGRAFE - IL CASO – Rilascio carta d’identità a cittadina straniera con passaporto scaduto È tassativo che lo straniero (extra UE) sia in possesso anche del passaporto in corso di validità ai fini del rilascio della Cie?

Una cittadina moldava con permesso di soggiorno valido, ma passaporto scaduto da circa un mese, ci ha chiesto il rilascio della Cie smarrita.

È tassativo che lo straniero (extra UE) sia in possesso anche del passaporto in corso di validità ai fini del rilascio della Cie o è soltanto una norma di buon senso richiedere anche il passaporto valido?

Ovviamente noi possiamo identificare questa persona, quindi il problema non è questo. Resta appunto il dubbio sul procedere o meno perché spesso quando i cittadini stranieri vanno poi a rinnovare il passaporto nel loro Paese o presso i Consolati, alcuni dei dati riportati sul medesimo (es. luogo di nascita, ecc.) vengono modificati (e quindi a cascata dovremmo fare un aggiornamento anagrafico affinché tutti i dati siano allineati e quindi anche la Cie riporti i dati corretti).



