Questo articolo è stato letto 117 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Richiesta trascrizione di un atto di accertamento di matrimonio formato all’estero L’interessato dichiara di non poter ottenere il certificato di matrimonio...si può ovviare con un atto di notorietà in cui si dichiara il giorno del matrimonio?

Ho ricevuto da un cittadino italiano l’atto allegato per la trascrizione, ma ho dei dubbi sulla trascrizione in quanto non è un atto di matrimonio ma un atto di accertamento di sentenza della sussistenza dei vincoli coniugali.

Non c’è indicata la data del matrimonio ma solo il mese “dicembre 2010”. L’interessato dichiara di non poter ottenere il certificato di matrimonio in quanto la sposa era in gravidanza prima del matrimonio. Si può ovviare con un atto di notorietà in cui si dichiara il giorno del matrimonio?



>> Leggi la risposta dei nostri esperti

© RIPRODUZIONE RISERVATA