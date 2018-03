Questo articolo è stato letto 510 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Pubblicazioni di matrimonio

Una coppia di nubendi ha proceduto con le pubblicazioni di matrimonio, dopo la loro richiesta di volere effettuare il matrimonio civile. In seguito hanno deciso di voler optare per il matrimonio concordatario. In questo caso, le pubblicazioni di matrimonio effettuate sono valide anche per il matrimonio cattolico, pur senza la richiesta del parroco? o dovrò rifare le pubblicazioni di matrimonio dopo l’acquisizione della richiesta del parroco e quindi tutta una nuova istruttoria?