Questo articolo è stato letto 305 volte

Ricerca



STATO CIVILE - IL CASO – Pubblicazione di matrimonio di iscritti Aire – Competenza A chi competono le pubblicazioni di matrimonio di cittadini italiani iscritti AIRE?

Due cittadini AIRE residenti a Seul Malesia sono ospiti di parenti presso il mio Comune. La sposa è iscritta all’AIRE del Comune vicino, lo sposo è iscritto all’AIRE di altro Comune. Si vogliono sposare nel Comune vicino e mi hanno chiesto di effettuare le pubblicazioni di matrimonio. Dopo aver chiesto i documenti ai Comuni di nascita e di iscrizione AIRE si deve fare effettuare la pubblicazione di matrimonio anche nei due comuni AIRE e all’Ambasciata di Seul o solo nel mio Comune e all’Ambasciata di Seul? Gli esperti Anusca dicono che il Comune AIRE non è di residenza e che la pubblicazione deve essere fatta al Consolato italiano ma in questo caso, dato che si sposano in Italia, se ne deve occupare questo ufficio?



>> Leggi la risposta dei nostri esperti

© RIPRODUZIONE RISERVATA