ANAGRAFE - IL CASO – Permesso di soggiorno scaduto – Rilascio certificazioni anagrafiche

Vorrei tre precisazioni in merito al rilascio di certificazioni a cittadini stranieri.

1. Il cittadino straniero con permesso di soggiorno valido che si presenta in anagrafe per chiedere il rilascio di certificazioni anagrafiche: deve esibire il permesso di soggiorno oppure dal momento che in banca dati ho registrato gli estremi del soggiorno, rilascio tali atti?

2. Quando si presenta un cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto e in attesa di rinnovo le certificazioni debbono venire ugualmente rilasciate?

3. Con permesso di soggiorno scaduto e senza richiesta di rinnovo – pertanto verrà cancellato dall’anagrafe tra sei mesi – nel frattempo le certificazioni vanno rilasciate?

Si tenga presente che tutte e tre le ipotesi si riferiscono a persone dimoranti abitualmente nel comune. L’art. 6 comma 2, del d.l. 286/1998 è da ritenersi applicabile anche per il rilascio di certificazioni anagrafiche oppure è valido solamente per atti nei quali la p.a. deve emettere un provvedimento?

