ANAGRAFE - IL CASO – Minori affidati a struttura situata in altro comune

Un nucleo familiare residente è composto da madre e due figli minorenni. Da un paio di anni madre e figli sono in una struttura di accoglienza situata in altro Comune. Hanno comunque conservato la residenza nel mio Comune. A seguito della decisione del Tribunale per i minorenni i figli hanno avuto da circa un mese un collocamento extrafamiliare in altro Comune. Nel decreto non è prevista la durata. La madre comunque non ha avuto la sospensione/decadenza dalla potestà genitoriale.

Mi arriva ora la richiesta di cancellazione anagrafica della madre presso altro Comune. Nel mio rimangono i due figli minori… come devo comportarmi? È corretto avere i minori “soli anagraficamente?