STATO CIVILE - IL CASO – Mancata richiesta di riconoscimento di adozione di minore all’estero – Soluzioni

Cittadino italiano per nascita coniugato con cittadina italo-francese. I coniugi erano iscritti all’Aire in quanto vivevano e lavoravano in Senegal. Nel 2003 ottengono l’adozione di un bimbo nato nel 1998. La sentenza di adozione, datata 1 aprile 2003, viene registrata in Francia a motivo dei rapporti vantaggiosi reciproci esistenti tra i due stati, come riferisce il cittadino stesso; il bambino assume la cittadinanza francese e non viene iscritto all’Aire. Nel 2008 i genitori vengono iscritti a questa anagrafe comunale per rimpatrio da Aire e il bambino invece è iscritto come immigrato dall’estero, Stato Francia; lo stesso viene registrato cittadino francese ma figlio di due cittadini italiani. A parere di chi scrive è stato fatto un errore non attribuendogli anche la cittadinanza italiana acquisita, come quella francese, a seguito di adozione.

Ora il ragazzo è maggiorenne e vuole la doppia cittadinanza.

Come procedere in questo caso? Qual è l’iter esatto da seguire per colmare l’errore fatto in passato?

