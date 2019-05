Questo articolo è stato letto 0 volte

ANAGRAFE - IL CASO – Iscrizione minori in affidamento Con la cancellazione della madre, restano iscritti in anagrafe i quattro minori?

Famiglia anagrafica composta da cinque persone, madre con 4 figli minori.

I minori, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, sono stati allontanati dalla madre e affidati ad una Comunità di tipo familiare, sita in altro Comune, ed è in atto la procedura di adozione speciale. Per i minori è stato nominato un tutore. La madre ha fatto richiesta di residenza in altro Comune.

Con la cancellazione della madre, restano iscritti in anagrafe i quattro minori. Come procedere?

