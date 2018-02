Questo articolo è stato letto 250 volte

ANAGRAFE - IL CASO – Iscrizione in convivenza di richiedenti protezione internazionale

Dopo l’istituzione di una convivenza anagrafica dal capo convivenza per tramite di un’associazione che ospita rifugiati e richiedenti asilo, è possibile inserire all’interno della convivenza alcuni nuclei familiari, oppure in quanto trattasi di convivenza, i componenti devono essere considerate solo come singole persone senza che i legami di parentela abbiano alcun rilievo?

L’associazione sta chiedendo di iscrivere all’interno della convivenza un nucleo familiare composto da genitori e tre figli per poter richiedere l’Isee.