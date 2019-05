Questo articolo è stato letto 172 volte

ANAGRAFE - IL CASO – Iscrizione cittadino extracomunitario dopo entrata in vigore decreto sicurezza “Richiesta asilo” è da intendersi anche “protezione internazionale” e “motivi umanitari”?

A seguito dell’entrata in vigore del decreto sicurezza, non è più consentita l’iscrizione anagrafica con il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo. Orbene, si chiede di fare chiarezza su tale casistica: ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 142/2015 “Richiesta asilo” è da intendersi anche “protezione internazionale” e “motivi umanitari”?

Le tre motivazioni sono da considerarsi equivalenti e quindi per tutti e tre i casi si applica il divieto di iscrizione anagrafica?

