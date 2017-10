Questo articolo è stato letto 90 volte

ANAGRAFE - IL CASO – Iscrizione anagrafica minore cittadino UE non accompagnato

Una minore cittadina rumena abita in questo comune presso la sorella maggiorenne, anch’essa cittadina rumena coniugata e coabitante con cittadino italiano. Mi hanno prodotto i seguenti documenti:

– provvedimento di affidamento familiare del Tribunale Ordinario di…. – Ufficio del Giudice Tutelare;

– duplicato della dichiarazione dei genitori della minore, resa di fronte a notaio pubblico rumeno, da cui si evince che i genitori “sono d’accordo che la figlia minore… possa stabilire il domicilio ed abitare in Italia, presso questo comune e sarà a cura del sig. …”. Il documento non è stato però legalizzato.

Vorrei innanzitutto capire se il cognato italiano, in base alla documentazione allegata, ha titolo a richiedere l’iscrizione anagrafica della ragazza, oppure se sia necessaria la richiesta da parte di un genitore (con raccomandata o pec) con modello di richiesta di iscrizione anagrafica Allegato 1 e copia di documento di identità.

In secondo luogo, vorrei sapere se è corretto richiedere la legalizzazione della firma di entrambi i notai pubblici che compaiono negli atti allegati.

In terzo luogo, vorrei comprendere come si debba procedere per la verifica dei requisiti per l’iscrizione anagrafica.