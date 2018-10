Questo articolo è stato letto 476 volte

PERSONALE - IL CASO – Indennità di funzione ed indennità di responsabilità – Compatibilità

La sottoscritta …, dipendente del Comune di …, inquadrata nella Cat. B7 di B3, con deleghe, autorizzate dalla Prefettura, di ufficiale d’anagrafe, stato civile e responsabile dell’ufficio elettorale comunale dal 1995, chiede se le spetti l’indennità di € 300,00 annui specifica (per gli ufficiali d’anagrafe, stato civile ed elettorale).

Secondo quanto asserito dal responsabile del Servizio, tale indennità non spetterebbe in quanto incompatibile con l’indennità di responsabilità che percepisce la sottoscritta per un importo annuo di € 950,00.

Si precisa che alla collega di Cat. C è stata riconosciuta l’indennità maneggio valori pur avendo percepito anche l’indennità per specifiche responsabilità.

Appare evidente una disparità di trattamento fra la sottoscritta e la collega sopraccitata.

Si chiede un parere in merito.

>> Leggi la risposta dei nostri esperti

© RIPRODUZIONE RISERVATA