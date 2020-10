Questo articolo è stato letto 160 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Cremazione cittadino americano – Manifestazione volontà cremazione resa dalla moglie cittadina italiana Al fine di autorizzare la cremazione si dovrà acquisire il "nulla osta alla cremazione" da parte del Consolato americano?

Abbiamo ricevuto, nella forma del processo verbale come previsto dalla legge n. 130/2001 e richiamato dalla Legge Regionale del Veneto, la manifestazione di volontà alla cremazione di un cittadino americano residente nel nostro Comune, resa dalla moglie, cittadina italiana. Trattandosi di un cittadino americano, a parere della scrivente, al fine di autorizzare la cremazione si dovrà acquisire il “nulla osta alla cremazione” da parte del Consolato americano che attesti che la legge americana consente la cremazione e che la manifestazione di volontà alla cremazione già resa dalla moglie cittadina italiana è pure ammessa.

Sempre a parere della scrivente, il cd. “nulla osta” , in un’ottica di semplificazione del procedimento, potrebbe essere richiesto direttamente dal Comune contestualmente all’invio della copia dell’atto di morte al Consolato straniero previsto dall’art. 83 del D.P.R. 396/2000. Il comune di decesso, a cui è in capo l’autorizzazione alla cremazione, ci contesta che il “nulla osta alla cremazione” doveva essere richiesto da noi, comune di residenza che ha ricevuto la manifestazione di volontà alla cremazione. Personalmente sono del parere che la moglie, essendo cittadina italiana, sia soggetta solo alla legge italiana e pertanto possa esprimere la volontà alla cremazione del marito nelle forme previste dalla legge italiana non subordinandola ad un “nulla osta” di un’autorità straniera.



