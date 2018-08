Questo articolo è stato letto 209 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Corretta registrazione dello stato civile dei minori stranieri

Si richiede un chiarimento in merito alla registrazione anagrafica dell’informazione relativa allo stato civile

dei minori stranieri che vengono iscritti nel Comune con provenienza dall’estero o anche da altri Comuni

italiani. Per quanto riguarda gli adulti, se il dato non è presente nei documenti esibiti, nella scheda anagrafica

inseriamo la dicitura “dato non conosciuto” ovvero “dato non documentato”; ma per i minori sorgono

molti dubbi.

È prevista un’età limite (ad es. 14-15 anni) prima della quale possiamo registrare e (e se richiesto certificare)

lo “status” di “celibe o nubile”?

Con riguardo in particolare ai minori iscritti con provenienza da altro Comune, sarebbe opportuno verificare

ora per allora la veridicità di dati registrati sulla base della comunicazione del Comune di precedente iscrizione?

