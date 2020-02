Questo articolo è stato letto 230 volte

ANAGRAFE- STRANIERI - IL CASO – Cambio generalità cittadini stranieri Richiesta variazione luogo/data di nascita o cognome/nome, quale procedura seguire?

Si chiede quale sia la procedura corretta da seguire per il cambio generalità in anagrafe di soggetti stranieri. Nello specifico sempre più spesso richiedenti asilo ed anche altri stranieri per lo più provenienti dalla Costa d’Avorio ci chiedono la variazione luogo/data di nascita o cognome/nome (aggiungere o togliere lettere).

lo scrivente per il cambio chiede: – richiesta scritta motivata – vecchio passaporto e permesso di soggiorno – nuovo passaporto e permesso di soggiorno e codice fiscale. E’ sufficiente o dobbiamo necessariamente farci portare anche un’attestazione consolare che dimostri che tizio e caio siano le stessa persona fisica e le nuove generalità sono da intendersi tizio?

Inoltre, se tizio ha avuto figli con atti iscritti sui nostri registri, a seguito di variazione quale formula dobbiamo adottare per aggiornare l’atto di nascita in questione?

E nel caso invece dei richiedenti asilo che non hanno passaporto, è sufficiente effettuare la modifica sulla base del nuovo documento che gli viene rilasciato dalla Questura?

>> Leggi la risposta dei nostri esperti

