STATO CIVILE - IL CASO – Atto di notorietà con i dati della nascita – Intrascrivibilità come atto di stato civile

Cittadino italiano (dal 18 febbraio 2017), nato nella Repubblica Democratica del Congo, ha chiesto la trascrizione della dichiarazione giurata (Atto di notorietà) presentata alla Prefettura per la concessione della cittadinanza in sostituzione del Suo atto di nascita. Dalla lettura del massimario: “Gli atti che vanno trascritti sono quelli originali (o copie conformi) formati all’estero, e non certificazioni desunte dai documenti originali e formate da organi diversi da quelli che effettivamente hanno stilato l’atto di stato civile”. È giusto fare un rifiuto alla richiesta di trascrizione di quest’atto di notorietà redatto in tribunale? Quale normativa dovrei citare e qual è l’iter da seguire in questi casi.