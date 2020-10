Questo articolo è stato letto 174 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Annotazione ricorso cessazione effetti civili matrimonio Dal Comune che ha formato l'atto è arrivata l'annotazione del ricorso, è possibile annotarla anche se arrivata dopo la cessazione?

Ho ricevuto nel mese di febbraio l’annotazione di cessazione effetti civili che ho provveduto ad annotare sul mio atto trascritto (mi è sfuggito che mancava l’annotazione del ricorso). Ora dal Comune che ha formato l’atto mi è arrivata l’annotazione del ricorso. Posso comunque annotarla anche se arrivata dopo la cessazione? In caso affermativo devo indicare “ora per allora”?



