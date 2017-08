Questo articolo è stato letto 366 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Acquisto della cittadinanza del minore senza la coabitazione con il genitore

Ho ricevuto un decreto di cittadinanza italiana per un cittadino marocchino che ha una figlia minore residente in un altro comune della mia stessa provincia e che coabita con la madre. Trattasi di filiazione naturale e il padre riferisce che provvede al mantenimento della bambina e alla frequentazione della stessa; tuttavia ciò non risulta da nessuna documentazione del tribunale che stabilisca un eventuale affidamento congiunto o l’obbligo di mantenimento da parte del padre. Volevo chiedere se era possibile e in quale modo e con quale documentazione estendere alla figlia minore la cittadinanza ai sensi dell’art. 14 della legge n. 91/1992.