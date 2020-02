Questo articolo è stato letto 212 volte

Ricerca



ANAGRAFE - IL CASO – Accesso ai cartellini delle carte d’identità E' consentito l'accesso agli atti su richiesta di una associazione culturale a scopo di ricerca storica?

Una associazione culturale chiede, a scopo di ricerca storica di poter accedere ai vecchi cartellini delle carte di identità a partire dal 1930. E’ consentito l’accesso agli atti e eventualmente in quali forme? Oppure in questo caso si applica l’art. 4 legge anagrafica e 37 del regolamento anagrafico che prevedono che tutti gli atti anagrafici sono soggetti ad una secretazione perenne ? O viceversa anche il cartellino è da considerarsi documento di pubblica sicurezza? Purtroppo ho trovato pareri discordanti ma antecedenti all’entrata in vigore del nuovo regolamento per la privacy, per cui non ho riferimenti attuali per potermi confrontare.

>> Leggi la risposta dei nostri esperti

Ti consigliamo:

Manuale pratico dell’Ufficiale d’anagrafe Alessandro Francioni , 2018, Maggioli Editore Il testo, giunto alla sua VII edizione, notevolmente ampliato e aggiornato, prosegue nella sua missione di approfondimento di tutti i principali istituti giuridici e strumenti operativi funzionali alla corretta gestione di un Ufficio Anagrafe comunale. In questi anni il lavoro degli Ufficiali... , 2018, 110,00 € Acquista



su www.maggiolieditore.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA