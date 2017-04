Questo articolo è stato letto 107 volte

ELETTORALE - I componenti del seggio elettorale

Tratto dalla rivista ” I servizi demografici”

Le consultazioni elettorali costituiscono da sempre uno dei momenti più delicati e rilevanti per l’ufficio elettorale: sotto la guida del Ministero dell’interno e della Prefettura, rispettando il rigido scadenzario, tali uffici gestiscono l’aggiornamento del corpo elettorale e l’organizzazione delle operazioni a livello locale, coordinando e fungendo da punto di riferimento per gli uffici preposti alla raccolta del voto: i seggi elettorali. Questi ultimi rappresentano l’ultimo anello della complessa macchina elettorale e sono costituiti da semplici elettori che assumono in quella sede il ruolo di presidente, segretario o scrutatore, aventi funzioni diverse con differenti gradi di responsabilità.

L’inclusione, la cancellazione e l’aggiornamento dei rispettivi albi, la nomina ai seggi e la sostituzione, coinvolgono anche indirettamente l’ufficio elettorale; può pertanto essere utile rivedere i principali adempimenti alla luce delle evoluzioni normative e provare a verificare l’adeguatezza delle modalità operative introdotte da diverse amministrazioni comunali nell’ambito della nomina degli scrutatori ai seggi, volte sempre più spesso a privilegiare i cittadini che si trovano in particolari condizioni, ad esempio di disagio economico.

