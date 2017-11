Questo articolo è stato letto 126 volte

POLIZIA MORTUARIA - Gli impianti cimiteriali obbligatori a livello del comune

Gli impianti cimiteriali che ogni comune deve avere sono dati, in primo luogo, dal cimitero stesso, anche se gestito in forma “consortile”, per i piccoli comuni, nonché:

– l’area cimiteriale, destinata alle sepolture a sistema di inumazione e di dimensionamento sufficiente,

– la recinzione del cimitero,

– il deposito di osservazione,

– l’obitorio, che, eccezionalmente, nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti può essere promiscuo, cioè a duplice funzionalità, utilizzandosi i medesimi locali, con il deposito di osservazione, mentre negli altri comuni le due tipologie di locali e loro destinazioni devono sempre essere distinti,

– le celle frigorifere, ma solo nel caso in cui l’ASL abbia individuato, con proprio atto, il comune come soggetto all’obbligo di dotarsene, a termini dell’art. 15 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

