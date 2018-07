Questo articolo è stato letto 360 volte

FAMIGLIA - Genitore con figli minori – revoca dell’assenso all’espatrio da parte dell’altro genitore

L’espatrio dei genitori aventi figli minori è subordinato all’autorizzazione del giudice tutelare, da cui però si può prescindere in caso di assenso dell’altro genitore. Ciò comporta che ove l’altro genitore abbia revocato il suo assenso all’espatrio, rivive l’obbligo di acquisire l’autorizzazione del giudice tutelare, in mancanza della quale il genitore è privato della disponibilità del passaporto e degli altri documenti equipollenti ai fini dell’espatrio: il ritiro del passaporto, infatti, non è un provvedimento irretrattabile, potendo il documento essere restituito previo nulla osta del giudice tutelare competente, ovvero previo nuovo assenso dell’altro genitore.

