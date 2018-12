Questo articolo è stato letto 53 volte

PERSONALE - Garante privacy: trattamento dati relativo all’adesione sindacale di dipendenti

Nella newsletter n. 447 del 7 dicembre 2018 il Garante per la privacy si è espresso in merito ad alcuni reclami relativi al trattamento di dati personali idonei a rivelare l’adesione sindacale di dipendenti, affermando che il datore di lavoro non può comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto: per consentire al sindacato di espletare le procedure che seguono la revoca della affiliazione sindacale e della relativa delega, il datore di lavoro avrebbe dovuto limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all’originaria sigla di appartenenza.

