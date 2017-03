Questo articolo è stato letto 66 volte

STATO CIVILE - Unioni civili Formule in lingua tedesca

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18/3/2017 è stato pubblicato il comunicato relativo alla “Redazione in lingua tedesca degli atti dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso”.

Nel documento si ricorda che il 6 marzo 2017 e’ stato emanato il decreto del Ministro dell’interno per la redazione in lingua tedesca, ai sensi dell’art. 29 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, degli atti dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.