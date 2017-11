Questo articolo è stato letto 141 volte

AIRE - Formazione dell’Elenco unico

Il Ministero dell’Interno con una comunicazione urgente fa seguito alla circolare n. 10/2017 concernente la formazione dell’Elenco unico di cui all’art. 5 della Legge n. 459/2001 con questa precisazione:

Al riguardo, nel richiamarne il contenuto – con particolare riferimento all’invio, entro il 27 novembre 2017, all’AIRE centrale di questo Ministero dei dati relativi ai cittadini italiani iscritti nelle anagrafi comunali – si sottolinea l’assoluta importanza del corretto utilizzo, nella trasmissione dei dati richiesti, del campo relativo al diritto di voto (elettore, non iscritto nelle liste elettorali, perdita del diritto di voto); ciò risulta fondamentale al fine di contribuire alla regolare formazione dell’elenco degli elettori all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, garantendo la possibilità di esercizio dell’elettorato attivo ai nostri connazionali residenti all’estero in occasione delle prossime elezioni politiche.