WELFARE - FondiWelfare: risorse per il sociale, oline il sito Welfare: un progetto targato ANCI-Cittalia

È disponibile online dalla scorsa settimana FondiWelfare – Le risorse per il sociale, un progetto sperimentale realizzato da ANCI e Cittalia: si tratta un sito di approfondimento sulle principali risorse dedicate alle politiche sociali, stanziate a livello nazionale e destinate a progetti ministeriali, Enti territoriali e cittadini. Una ricognizione ragionata per macro-aree di intervento, per destinatari delle risorse, con un focus sulla spesa sociale sostenuta direttamente dai Comuni.

Attraverso tale portale risulta possibile avere una visione di insieme delle risorse e relativi provvedimenti normativi, per singolo fondo o per macroarea, dalle origini ad oggi, e approfondire ogni singola fonte di finanziamento, ripercorrendo a ritroso l’evoluzione degli stanziamenti e approfondendo con link e documenti utili scaricabili.

“La questione delle risorse statali per le politiche sociali, certe ed adeguate, è un aspetto cruciale per garantire servizi sociali territoriali in risposta ai crescenti bisogni dei cittadini – afferma Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia e delegato ANCI al Welfare – e un nodo fondamentale nel percorso di definizione e garanzia di livelli essenziali nel settore sociale”

“Il lavoro di approfondimento realizzato da Anci e Cittalia – evidenzia Edi Cicchi, presidente della Commissione welfare ANCI e assessore del Comune di Perugia – mette in luce da una parte la frammentarietà dei finanziamenti ed un’eccessiva burocratizzazione che rende difficoltosa una programmazione integrata e pluriennale. Un grande passo in avanti è stato sicuramente fatto negli ultimi anni con la stabilizzazione dei principali fondi per il sociale e con l’introduzione del Fondo servizi individuato nell’ambito del Fondo povertà, per il rafforzamento dei servizi territoriali comunali. Ci auguriamo che si continui in questa direzione”.

>> CONSULTA IL PORTALE

