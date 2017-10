Questo articolo è stato letto 97 volte

STATO CIVILE - Figlio nato fuori dal matrimonio – Riconoscimento – Impugnazione per difetto di veridicità

Nel giudizio di impugnazione del riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio per difetto di veridicità, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad esame genetico, in presenza di una situazione di incertezza, sul piano probatorio, circa la sussistenza o meno del rapporto di filiazione biologica fra l’autore del riconoscimento ed il figlio, deve essere valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, come decisiva fonte di convincimento.

